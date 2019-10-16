《農村的遠見》第二季的最後一集完整記錄了農民一期的收穫過程。(公視提供／王寶兒台北傳真)

台東池上鄉近年因伯朗大道而成為熱門觀光景點，但在一望無際的稻田風光背後，卻鮮少人真正了解維持土地機能的農民生活。導演劉嵩在《農村的遠見》第二季中，深入探討池上鄉在多年前的策略，如何造就現在的欣欣向榮。劉嵩表示，「池上向來以他們的稻米聞名，但我們卻都不認識那邊的農民，在紀錄的過程中，我也跟著他們有了豐收。」

劉嵩表示，台灣在十幾年前加入WTO，池上農民便深知其所帶來的衝擊，齊心合力建置稻米檢驗機制，更申請以「池上米」為標章認證，推動有機耕作至今，「不僅有遠見，也讓我覺得農人才是最有智慧的人，要懂數據、要懂科學、要抵擋財團、要應付氣候變遷，辛苦的維持祖宗留下來的土地，餵飽了我們的同時，還教育我們土地的觀念。」

《農村的遠見》為共十集的系列紀錄片，劉嵩與團隊走訪日本、美國、荷蘭等地，探索各國農村發展，再以池上鄉的記錄〈永恆的米鄉〉作為第二季結尾。《農村的遠見》第一季在今年的金鐘獎上也大放異彩，入圍了紀實節目獎、非戲劇類節目攝影獎，劉嵩更因此獲得非戲劇類節目導演獎的殊榮。

在〈永恆的米鄉〉中，透過當地農民的現身說法，可以了解到池上米的優良品質，全來自在地農民以土地為優先考量的集體共識，他們認為「土地是下一代借給我們的」，要竭盡自己所能維持土地的機能，以確保土地能夠生生不息，更將觀光利益作為附屬價值，不因觀光熱潮的利益而本末倒置，棄土地而不顧。

農民也提及，在民國93年曾有居民想設置電信桿於田旁，讓全體農民集體抗議，連地方首長也被驚動，擋下了電信桿的設置，被當地人稱呼為「電信桿事件」。這也造就了現在著名的伯朗大道景觀，175公頃的稻田風景，既沒有農舍，也沒有電信桿，全歸於在地人的齊心維持。

劉嵩表示，在走訪德國時，曾與當地農民分享台灣農村概況，提及農舍亂象，對方以震驚的語調回以「你們瘋了嗎？」讓他大感印象深刻，「這也顯得池上鄉的農民更可貴，池上鄉的土地價值高，農民不受開發和利益的誘惑，堅持土地的傳承，是很難得的，甚至那邊也沒有閒置的田地，只有越來越多開墾的稻田。一般人總會認為『土地是我的，當然可以拿去賣。』，更凸顯了外界對農村規劃毫無概念。」

(中時 )