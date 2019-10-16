馮紹峰發文替老婆慶生。（圖／翻攝自馮紹峰微博）

工作室分享趙麗穎慶生美照。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

趙麗穎切蛋糕慶生。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

大陸女星趙麗穎去年選在10月16日生日這天公布和「蘭陵王」馮紹峰結婚領證喜訊，兩人今年3月生下一子，晉升為三口家庭。(16日)則是32歲的趙麗穎當媽後首度過生日，稍早工作室公布了一組趙麗穎穿著帥氣黑色西裝慶生照片，和粉絲分享喜悅，港媒則報導馮紹峰傳有重要事情公布，被猜測是否是雙喜臨門。

趙麗穎去年閃嫁給大她9歲的馮紹峰，今年8月卻傳出馮紹峰出軌女網紅，引來馮紹峰透過工作室否認，強調此為虛假訊息，「馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」。今逢趙麗穎32歲生日，今午馮紹峰在微博發文，甜蜜寫下：「老婆，生日快樂」，用行動證實和趙麗穎幸福依舊。

據《鳳凰網娛樂》報導，今有民眾目擊馮紹峰和趙麗穎穿情侶裝，同穿一身黑現身機場，馮紹峰還伸手摟著妻子的腰。另外，據《東網》報導，趙麗穎最近受訪透露生日當天計畫，分享說應該會和家人吃頓飯就回劇組工作，敬業的她不想影響工作，但有消息指馮紹峰方面最近透露有大事要公布，不知是否和雙喜臨門有關，對此，當事人暫無回應。

(中時電子報)