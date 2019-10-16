這兩天出爐的民調，國民黨總統參選人韓國瑜都輸民進黨蔡英文逾10趴。資深媒體人謝寒冰卻分析說，韓、蔡差距其實沒那麼大，他甚至斷言韓、蔡民調在5趴之內。

謝寒冰在臉書直播指出，半年來民進黨出多少包，那為何民調還是那麼高？老實說 民調呈現的不是事實，他很有把握地說，韓、蔡民調在5趴之內，他觀察民調20幾年，從沒出現這麼離譜的事，執政黨不斷失分、不斷出現大大小小的包，支持度卻愈飆愈高，怎麼可能有這麼奇怪的事，完全不科學。

他認為，韓、蔡差距沒那麼大，若差距這麼大，蔡英文會選擇不理，就不會攻擊韓國瑜，讓韓網路下降就好了，若蔡民調若真的遙遙領先，她幹嘛還抓著韓國瑜打。

謝寒冰指出，討厭民進黨並沒消失，但為何被炒作到好像沒那麼在乎了，民進黨支持度降低，蔡英文支持度卻變高，因為蔡已成功把她和民進黨切割，這點非常厲害，但這真的表達民意趨向了嗎？他並不認為，只是他們刻意模糊化，讓大家好像一時想不起來。因此藍軍和韓國瑜現在最重要的策略是，蔡英文當過民進黨主席、又是民進黨總統參選人，所以民進黨犯的過錯，蔡都有一份，都要負擔責任，這陣子所有民進黨的事務，都要算在蔡頭上。

謝寒冰還說，但最近這陣子陳明文掉300萬算陳明文的事、南方澳斷橋說是過去交通部處理的問題等，每一個都和蔡切割了，藍軍也要負很大的責任。像這兩天交通部對南方澳斷橋一事，居然拿105年的東西出來呼嚨說是現在的東西，後來發現錯誤，政府荒唐到極致，藍軍打個一天意思意思就算了。韓幕僚應該要針對蔡的弊案一直猛打，才能造成一股聲勢，把話題主導權拿回來，並把蔡英文逼回擂台上。

謝寒冰點出，這一陣子為何對藍軍加分不大？因大部分是由其他勢力揭露，並不是藍軍，藍軍最糟糕的一點就是，每次揭露弊案，打完就下班回家了，其實要持續地打，打弊案不是開記者會就算了，事前也要沙盤推演，比如政府會怎樣回應、會怎樣胡謅、牽拖，針對這些牽拖胡謅要先想好三四步，立刻攻擊，對方才會措手不及，對方才會被逼上主戰場。可見藍軍不會下棋，下棋不是要先想步數嗎？打選戰也是一樣，要想敵人會怎樣回應和閃躲。

(中時電子報)