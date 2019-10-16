美國在台協會主席莫健第七度訪台，今日拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。莫健表示，美國關切中華人民共和國不斷對台灣施加政治、經濟、軍事方面的壓力，美國反對任何一方片面改變現狀，因為這樣的改變會破壞促成過去數十年來和平穩定及發展的區域框架。

莫健指出，台灣從戒嚴演變為民主燈塔，是這個時代最偉大的一項成就之一，而這項得來不易的成就必須要能夠維持。

他表示，2019適值《台灣關係法》立法40週年，台美不斷紀念我們永續的夥伴關係，這立基於台美共享的利益與價值，光是這一年，就看到台美關係有顯著進展，包括AIT新館的落成，以及美國宣布售予台灣新的F16戰機等。

蔡英文在會談中表示，台灣上個月籌組農業訪問團訪美，預計未來兩年，將採購總值達37億美元的農產品，期盼在這個良好基礎上，儘速啟動洽簽台美雙邊貿易協定，促進雙方貿易進一步成長。

蔡英文指出，今年是《台灣關係法》立法40週年，台美關係也在今年，達到幾十年來最好的狀態。上個月，台美剛舉辦了「印太民主治理諮商」首屆對話，美國國務院主管紐澳及太平洋事務的孫曉雅（Sandra Oudkirk）副助卿，上週也來到台灣，參加首屆「太平洋對話」，這些都是台美關係日益密切的最佳例證。

(工商 )