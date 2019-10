成軍30年的資深男團「紅孩兒」將推出新歌〈Shout Out to The World〉(向世界吶喊),為了讓大家耳目一新,在新歌MV苦學新潮舞步,其中一個向上交叉甩手的動作,像在跟粉絲說嘿呦,團員因此把新舞步取名「呦呦舞」,另外也大跳「千手觀音」,整齊劃一的動作展現超Man氣勢。紅孩兒即將在11月2日至上海VAS LIVE瓦肆現場開唱,團員正積極加緊練舞,張克帆說:「希望由台北和上海出發,將紅孩兒的演出帶往世界更多的地方!」

男團「紅孩兒」新歌〈Shout Out to The World〉中大玩「千手觀音」,整齊劃一的動作展現超Man氣勢。(歆動音樂提供)

男團「紅孩兒」將在11月2日至上海VAS LIVE瓦肆現場開唱。(歆動音樂提供)

拍攝MV當天花了將近17小時,韓志杰說:「練到連夢裡都在跳」。王海倫也是,「做夢夢到會驚醒」。湯俊霈則說:「覺得這年紀還能這樣唱跳很不簡單」。馬國賢則因先前腰受傷,拍攝過程稍作休息,但20分鐘後繼續拍攝,十分敬業。張洛君則是跳的意猶未竟:「拍攝時我沒注意時間,一聽到收工還嚇了一大跳」。

新歌MV回到28年前《初戀》MV的拍攝地EZ5,團員紛紛喊「很有緣」,期許紅孩兒也能像EZ5長長久久。日前趁台北音樂會結束,紅孩兒「小破戒」大啖麻辣鍋放鬆,而許久未和歌迷見面,張洛君感謝「這陣子收到很多歌迷的訊息,期待跟我們在上海相聚」,他也打包票「內容會不一樣,希望能給歌迷驚喜」。紅孩兒〈Shout Out to The World〉MV已在官方YouTube頻道播出。

