市定古蹟德馨堂進行修復開工典禮，未來將完整保留原有風貌。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

市定古蹟德馨堂進行修復開工典禮，未來將完整保留原有風貌。（桃園市政府提供／甘嘉雯桃園傳真）

位於蘆竹區山鼻里捷運A10站對面的德馨堂，屬於桃園傳統閩式聚落保存較好的歷史古蹟，代表宗族用心維護祖先留下的精神象徵，市府16日舉行修復工程開工祈福暨施工說明會，市長鄭文燦表示，蘆竹德馨堂於2010年登錄市定古蹟，標誌著陳家300年走過的歷史軌跡，它不僅是伯達宗族會的宗祠中心，也是桃園在地共同的歷史記憶。

這次整體修復工程總經費為710萬元，其中由文化部文化資產局補助426萬元，預計於明年10月完工，希望修復完成後蘆竹德馨堂能成為桃園文化與歷史的亮點，再現傳統閩南建築風華。

鄭文燦表示，市府在開發捷運A10山鼻站時，特別將歷史建築劃作保留區，修復工程務求細緻，盡量還原歷史原貌，市府也將研議增設導覽志工，將蘆竹德馨堂發展為在地觀光旅遊的特色景點。

文化局長莊秀美表示，德馨堂是蘆竹保存完好傳統閩南建築之一，其主要的損壞情形為材料風化受損與人為增建，為保存建築原有風貌，展現歷史記憶，工程將著重於屋頂木構件整修、建築牆體修繕、彩繪泥塑修復等進行修復，力求充分展現傳統閩南風格。

(中時 )