公務員、文職人員、內勤工作者所信奉的「文財神」15日欣逢誕辰，台中市西屯區台中文財廟特別舉行祝壽法會，民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕到場祝壽。吳世瑋說，台中文財廟不僅是地方信仰中心，更長期保佑居民生活安康、財源廣進，廟方也致力於公益慈善，頒發獎助學金幫助鄰近學校學生，熱心參與地方事務值得肯定。

台中文財廟頒發獎助學金幫助鄰近學校學生已有3年，今年則頒發給7所學校每所5萬元獎助學金，受頒的有至善國中、上石國小、西屯國小、長安國小、上安國小、惠來國小及春安國小，有許多的經濟弱勢的學生受惠。吳局長昨日也頒發獎助學金給7所中小學，希望幫助並獎勵有心向學及學業成績優秀的學生。

文財廟主任委員廖萬得表示，廟方除以獎助學金方式幫助有心向學及成績優異學生，也於今年中元普渡時將民眾捐贈或未領回的物資捐贈給紅十字會、人安社會基金會、華山基金會及逢甲里經濟上比較辛苦的居民，希望藉對地方的回饋，帶領民眾熱心做公益、回饋鄉里。

此外，吳世瑋也特別邀請來自各地的其他廟宇來參加2020台灣燈會，他表示，今年燈會主展區的后里森林園區特別規劃有宗教燈區、新住民燈區及代表29區特色的花燈車燈區等，歡迎大家攜朋引伴到台中觀賞特色花燈並到各區特色景點遊玩，感受台中的美好。

昨日的祝壽活動包括有平安福宴、109年度點燈登記、開放民眾擲筊借取發財金等活動，吸引非常多的民眾前來參加。

(中時 )