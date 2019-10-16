國際貨幣基金(IMF)警告稱，美國和中國大陸的貿易戰爭，將拖垮2019年的全球經濟成長，使今年的經濟成長大幅降低至2008年金融危機以來最差的一年。而且，如果美中貿易衝突依然無解，經濟前景將更加黯淡。

國際貨幣基金發布更新的《世界經濟展望》(World Economic Outlook)報告指出，2019年全球的經濟成長將從7月預測的3.2%，下修為3%，主要是受到與日俱增的全球貿易摩擦影響。

該報告詳細闡述了美中兩國的關稅交鋒對全球經濟造成的負面影響，包括直接成本、市場動盪、投資減少以及供應鏈中斷導致的生產率下降等等。

國際貨幣基金指出，在2020年，已經宣布的關稅措施將使全球的經濟產值減少0.8%。IMF新總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)上星期曾表示，這代表全球經濟將損失7千億美元，或相當於讓整個瑞士的經濟消失。

全球貿易增速在2019年上半年僅為1%，為2012年以來的最低水準，主要原因是關稅上調、貿易政策的長期不確定性，以及汽車行業低迷。

國際貨幣基金組織表示，預計2020年貿易增速將反彈至3.2%，但風險仍趨於向下，這會對美國和中國大陸經濟造成嚴重拖累。

IMF下調經濟增長預期的前提是美國對大陸徵收的所有關稅都將落地，同時大陸也將採取報復措施。其中包括美國原定於10月15日對大陸商品加徵5%關稅，以及定於12月15日對價值1560億美元的大陸商品加徵10%的關稅。

按照目前的關稅方案，中國大陸的國內生產總值(GDP)增速短期將下降2%，長期將下降1%，而美國的經濟增速在這兩個時間段均將下降0.6%。

(中時電子報)