《 吹響吧！上低音號 三部曲》即將在台上映。（車庫娛樂提供／王寶兒台北傳真）

由日本京都動畫製作的動畫電影《 吹響吧！上低音號 三部曲》改編自小說家武田綾乃的作品，描述一群管樂社少女，努力邁向全國大賽的歷程。武田綾乃在求學時代，也曾加入過管樂社，對於京都動畫細緻的呈現彈奏樂器的細節，感到相當驚艷，「我到國中畢業前，負責吹奏上低音號和低音號。令我感到衝擊的是，讓角色們確實演奏的情境。從活塞的按壓動作確實符合呈現的音色，到讓樂器內有股空氣感，對於這些細節的重現度令我感到十分驚訝！」

《 吹響吧！上低音號 》除了電影外，動畫播出也廣受好評。武田綾乃表示，「我正在寫小說原作時，動畫版也正在製作，原先在思考大學畢業後出路的我，因動畫版受到極大的好評，也促成我選擇繼續走寫作這條路的原因之一，對我個人而言有很大的影響。」

《 吹響吧！上低音號 》描述女主角在同班同學的熱情邀約下加入了校園管樂社，原先在國內賽為強校代表的管樂社，因社團顧問在多年前的離去，而漸漸聲勢低迷。在女主角加入管樂社不久後，新的社團顧問也帶領了社員們的團結風氣，一同邁向全國大賽的歷程。以電視動畫為基礎改編的《 吹響吧！上低音號 》動畫電影共分三部曲，各別是《吹響吧！上低音號~歡迎加入北宇治高中管樂社》、《 吹響吧！上低音號～想傳達的旋律~》及《吹響吧！上低音號～誓言的終章》。

這也是京都動畫公司在七月歷經縱火事故後，首支在台推出的動畫電影，因而引起不少京都動畫的粉絲，紛紛在網路上發表「一定要去看」、「一定要支持浴火重生的京阿尼」等暖心言論。而同樣由京都動畫公司製作、即將在台上映的《紫羅蘭永恆花園外傳－永遠與自動手記人偶－》也廣受粉絲期待。

《吹響吧！上低音號~歡迎加入北宇治高中管樂社》、《 吹響吧！上低音號～想傳達的旋律~》在10月17日於台上映。

(中時 )