只是光影桃園藝文小地方舉辦「城事時差」藝文展覽，並選定博愛路、新民街、永和市場，蒐集不同世代故事，透過10檔微型策展，表現出老城區獨特的「城事時差」。

策畫人林岳德、蔡奕勳指出，有關桃園的藝文展已經舉辦第3年，其中永和市場在1932年設立，1977年改建為永和大樓，曾在1983年整修，曾經有戲院、夜總會、冰宮，後來因違建等問題加上商圈脈絡，攤商逐漸減少，目前也是捷運路線G08站預定地。

至於博愛路在1959年時開設東方百貨，人潮絡繹不絕，被稱為桃園西門町，後來商圈重心轉移，也逐漸脈絡。新民街則從日據時代至今，有多年歷史，不少人都想重回當時榮景。他說，想辦老桃園新生代策展，也是希望探討是否有不同發展。

參與展出的藝術家林家禾曾實地到永和市場，透過和攤93賣，並蒐集找來的零錢，藉此建立出攤商的名錄。此外也利用永和市場買來的商品，製成英文字「G08」，象徵市場將成為綠線G08站。

此次展覽即日起到11月11日，並在博愛生活文創、小鹿文具所、只是光影獨立咖啡廳展出，其中至只是光影咖啡廳需要低消，希望民眾能理解藝文並非免費的概念。

(中時 )