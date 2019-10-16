近日外送員車禍頻傳，桃園市桃園警分局尋找外送熱點，並向外送員分送卡片，並叮嚀提醒大家，切勿為搶時間而忽略自身的安全，遵守交通規則，過路口禮讓減速，寧可多等一分鐘，絕不搶快一秒鐘，將商品安全的送達顧客手中，任務才能圓滿結束。

警方指出，外送員稍有不慎就可能發生交通事故，為了加強外送員對交通安全的重視，由巡官童元毅率同各所員警，於外送取餐熱區，向外送員們分送卡片。

(中時 )