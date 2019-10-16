鎖定外送熱點 桃園警送卡片叮嚀 19:252019/10/16 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市桃園警分局尋找外送熱點，並向外送員分送卡片，並叮嚀提醒大家，切勿為搶時間而忽略自身的安全。（桃園警分局提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 近日外送員車禍頻傳，桃園市桃園警分局尋找外送熱點，並向外送員分送卡片，並叮嚀提醒大家，切勿為搶時間而忽略自身的安全，遵守交通規則，過路口禮讓減速，寧可多等一分鐘，絕不搶快一秒鐘，將商品安全的送達顧客手中，任務才能圓滿結束。 警方指出，外送員稍有不慎就可能發生交通事故，為了加強外送員對交通安全的重視，由巡官童元毅率同各所員警，於外送取餐熱區，向外送員們分送卡片。 (中時 ) #外送 #卡片 #安全 #交通 #熱點 也許您會感興趣 推薦閱讀 外送員一週兩死 勞動部今起調查七家外送平台 10:262019/10/14 生活 藍委要勞動部查外送平台 根絕假承攬真僱傭 14:192019/10/14 政治 外送勞權欠照料 藍委痛斥勞動部慢半拍 19:482019/10/14 政治 亡命外送員！立委籲組工會、保營業機車附加險 10:262019/10/15 財經 強化外送員保障 立委喊強制加保 04:102019/10/16 財經要聞 勞部憂讒畏譏 2條命換僱傭關係 04:102019/10/16 生活新聞 籲彈性考量 共享經濟協會批僱傭扼殺產業 04:102019/10/16 生活新聞 外送平台賺啥？超猛操作手法曝光 10:082019/10/16 日常 《資訊服務》104公布外送員收入：最高月入18萬元、最低僅2萬元 10:342019/10/16 財經 104公開外送員樣貌 大學學歷居多最低月薪2萬 10:502019/10/16 科技 社會熱門新聞 身價是子涵3倍！「太陽花女王」花名冊14金釵 紅牌是她 - 社會 床戰突見女友「私處刺青」 真相竟曾萬人騎 - 社會 扯！兩兄弟輪暴女子後 在大街看「事後片」慶祝 - 社會 指馬收1億獻金 段宜康要賠60萬元及道歉定讞 - 社會 邰智源拍「一日警察」成真 尋獲協助走失男童 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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