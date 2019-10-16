台中市交通局長葉昭甫16日表示，依法辦理BRT履約仲裁爭議，市府已提起民事損害賠償訴訟，目前已進入法律程序中。（盧金足攝）

台中市議員李中16日說，BRT機電標仲裁案，質疑市府對王義川提民事訴訟，根本是告假的。（盧金足攝）

BRT再掀戰火！前台中市長胡志強推動BRT，前市長林佳龍終止該計畫，引發市府與承包廠商爭議，仲裁結果市府必須支付4500萬元給機電標承包商，前交通局長王義川拒絕支付後截至2018年底所衍生利息200萬元，市府以王拒絕支付所構成對市府的民法侵權行為，提民事求償訴訟；對此，目前擔任桃園航空城董事長的王義川16日表示，沒有評論。

交通局昨在議會專案報告「BRT CL03標機電系統工程暨相關人員行政疏失及賠償責任」，市議員楊正中、朱元宏、李中、張耀中、段緯宇、賴佳微等人關切BRT廢除議題。

楊正中以「王董ㄟ，恭喜唷！台中市政府賜無罪免驚，繼續做王董」大海報揶揄王義川，抨擊市府「高高舉起、輕輕放下」，難道台中市民是冤大頭、倒大楣，要幫忙執政者錯誤的決策賠4560萬3628元的納稅錢，王義川因拒絕仲裁結果，造成的衍生利息要如何處理？對此，市長盧秀燕強調，全案依法辦理。

段緯宇憂心，市府每天一睜開眼就要市民付利息；李中說，BRT機電標仲裁有故意遲不驗收、故意關閉系統設備、故意放任設備損壞三個故意，不能讓市民埋單，也質疑對王義川提民事訴訟，根本是告假的。

但民進黨議員張耀中為王義川叫屈表示，市府動輒提出訴訟，王義川依法行政，在法律上並無責任。

交通局長葉昭甫說，依BRT仲裁市府必須支付4500萬元予機電標承包商，若未支付，利息將逐日增加，從仲裁到現在產生利息約900萬元，從仲裁結果判斷書成立後，王義川拒絕支付後，截至2018年底衍生利息200萬元，市府提起民事損害賠償訴訟，目前已進入法律程序。

(中時 )