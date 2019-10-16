外送平台興起，但最近事故頻傳，還有人因車禍失去寶貴生命。台中市長盧秀燕關切外送員權益，由市府全力協助外送員籌設「台中市外送服務人員職業工會」，提供每人最高200萬元保險給付、納入勞健保，更領先全國加碼「超跑險」，避免車禍事故需負擔天價賠償，最快10月底前成立，市府也對外送平台業者專案檢查，讓外送員「安心工作、平安返家」。

重視外送員工作安全，台中市跑第一，勞工局統計，中彰投地區包含foodpanda、Uber Eats、Global Express全球騎士派遣等多家外送平台，從業人員估計達1萬4000人以上。

勞工局長吳威志說，在市府協調下，工會將提供會員「團體意外險」，每人最高200萬元賠償，家庭成員也納入保障；工會也將領先全國加碼「超跑險」，外送途中如與昂貴名車擦撞，避免負擔天價賠償，比個人名義投保便宜。

從事Uber Eats外送的邱先生坦言，外送有時間壓力，時常風吹雨淋，對安全是一大挑戰，對工會可提供團體意外險，覺得非常開心，工作期間如發生意外也可獲賠償，不至於因無法工作，就斷了炊。

現代人愛宅在家帶動美食外送員行業，吳威志強調，將全面實施專案檢查，嚴格要求外送業者遵守相關法規，輔導從業人員加入工會，保障外送勞工權益。

foodpanda外送員賴先生兼職從事外送一個多月，月收入約2萬多元，時常耳聞同事在外送途中發生車禍，業者雖會出面處理，但對於工會能提供團體意外險，他認為可多一分保障，同事也非常期待。

市府表示，外送平台如拒絕勞檢，即開罰3萬元，將督促業者遵守法令規定，如有違法「依法開罰，絕不寬貸！」

(中時 )