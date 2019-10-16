民進黨今天召開中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會，但因人數不足而流會，無法通過委員會名單。據了解，流會原因竟是立法院長蘇嘉全暗中在搗鬼，蘇嘉全在中午設宴宴請中執委，從中折衝，讓30幾位中執委缺席中執會，原訂要通過成立不分區立委提名委員會就此流會。

據消息來源指出，蘇嘉全為何出招迫使中執會流會？表面上理由是不分區立委提名委員會成員多是新潮流系，恐不分區立委將再由新潮流系把持；實則牽扯到蘇嘉全要力保侄子蘇震清能進入下屆不分區立委安全名單中。蘇嘉全夫人洪恆珠企圖以無黨籍參選立委，亦被認為就是要保護姪孫的不分區立委安全名單席次。

立法院長蘇嘉全曾表示，耍堅持「議長中立制度」，如今介入黨內不分區立委提名。蘇嘉全自毀諾言將成為黨內批評藉口。

民進黨中執委共有39人，要過半才能成會。據透露，不分區立委提名委員會成員，除了黨主席卓榮泰之外，其他成員包括林錫耀、陳菊、蘇貞昌、鄭麗君、林右昌以及另外2名社會公正人士等人多數是新系；因此，非新系在蘇嘉全串連下，中執會流會，不分區立委提名也被迫延宕。

(中時電子報)