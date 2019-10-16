「被動」退出三重立委選戰？ 余天回應了 20:442019/10/16 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 至於是否禮讓李旻蔚或「被動」轉戰不分區立委？余天說，「不會，我還是會參選區域立委」。（許哲瑗攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨籍市議員李余典女兒李旻蔚日前宣布，將脫黨參選三重立委，挑戰同黨現任立委余天，外傳余天曾承諾補選後將轉戰不分區，卻仍參與黨內初選提名並擊敗李余典，是李余之爭的導火線；對此余天今晚至土城參加黨部資深黨員聯誼餐會時重申，「絕無此事、根本沒有協調這件事」。 至於是否禮讓李旻蔚或「被動」轉戰不分區立委？余天說，「不會，我還是會參選區域立委」。 (中時 ) #余天 #立委 #李余典 #參選 #不分區 也許您會感興趣 推薦閱讀 震撼彈！她宣布脫黨參選將衝擊余天選情 13:042019/10/14 政治 余天否認轉戰不分區 李余典：他現在說話大聲 19:232019/10/14 政治 余天喜迎金孫 二女兒余苑綺生下小兒子 19:282019/10/14 娛樂 李余典女兒李旻蔚 脫黨戰余天 04:102019/10/15 政治要聞 民進黨茶壺內風暴 李余各有所圖 04:102019/10/15 政治要聞 余天金孫驚爆「出生直送病房」 余苑綺淚認：心臟問題 15:412019/10/15 娛樂 一例一休讓勞工不能加班 蘇貞昌：蔡總統已經知道 17:232019/10/15 政治 余苑綺哽咽了 余天金孫病因曝光「心室中隔缺損」 22:452019/10/15 娛樂 國民黨固本會報起跑 宋瑋莉：公開政見讓市民看得到 18:022019/10/16 政治 民進黨內亂 蘇嘉全一場午宴卡不分區立委提名 19:232019/10/16 政治 政治熱門新聞 贊成罷免韓國瑜？最新民調超可怕！ - 政治 謝寒冰斷言韓、蔡現在真正民調差距 - 政治 看完記者會 網：開始佩服韓國瑜了 - 政治 王浩宇分析後驚爆：韓國瑜有當選可能！ - 政治 韓國瑜民調怎麼拉？藍中常委：請他先說這句話 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。