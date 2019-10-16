民進黨籍市議員李余典女兒李旻蔚日前宣布，將脫黨參選三重立委，挑戰同黨現任立委余天，外傳余天曾承諾補選後將轉戰不分區，卻仍參與黨內初選提名並擊敗李余典，是李余之爭的導火線；對此余天今晚至土城參加黨部資深黨員聯誼餐會時重申，「絕無此事、根本沒有協調這件事」。

至於是否禮讓李旻蔚或「被動」轉戰不分區立委？余天說，「不會，我還是會參選區域立委」。

(中時 )