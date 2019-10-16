婦聯會今(16)日舉行第13屆第2次會員代表大會，會中對於今年12月6日政黨法所定轉換為政黨之期限一事，經會員代表票決，以9票贊成61票反對，決定婦聯會將堅持其愛國敬軍、服務社會之公益宗旨，不轉換為政黨。

婦聯會表示：政黨法違背人民受憲法第十四條保障的結社自由，為違憲之惡法；內政部如果年底依該法第43條大規模解散所謂「與本法規定不符」的政黨及政治團體，明顯抵觸憲法增修條文第五條對人民政治參與的保障，更是僭越國家憲政設計的擴權，會將台灣推向威權復辟的深淵！呼籲民進黨懸崖勒馬，勿讓民主蒙羞！

婦聯會主委雷倩指出，107年2月1日行政院黨產會逕行認定婦聯會為中國國民黨的附隨組織，婦聯會不服提出多起行政訴訟，後經臺北高等行政法院裁定停止訴訟程序，等待大法官會議公布釋憲結果。在停審期間，黨產會竟於108年3月19日再下行政處分，命令婦聯會將99.3％的財產388億餘元在30日內移轉國有，經聯會緊急聲請停止執行，高等行政法院於108年4月18日裁定停止執行，該處分之本訴仍在進行中。

雷倩表示，面對當前嚴峻的情勢，婦聯會在會員代表大會中經過熱烈討論，咸認為蔣夫人創辦的婦聯會，是為了團結婦女的力量，為國家、社會和人民服務，會員們不忘初衷，將全力維繫婦聯會的公益精神，求生存，求發展，走服務社會的道路。

雷倩指出，目前婦聯會388億元財產遭黨產會下令沒收，雖還在行政訴訟中，仍應依婦聯會之宗旨預做規劃，將財產用之於全民。故會中同時通過兩項相關議案：

一、捐助成立「財團法人中華民國婦女聯合會新世紀基金會」，由可動用的資產中提撥1億2千萬元成立基金，維持婦聯會之精神，繼續推動婦聯會一貫之慈善福利事項。

二、「財產捐贈公益團體」案，目前凍結的資產一旦訴訟獲勝取回，將全數移作公益；並分配現有（訴訟中）財產之200億元做定向捐贈，捐贈給公益團體作為軍警消榮眷福利、社會福利、公益慈善事業、長照服務、以及婦幼及青年發展與福利事項之用。歡迎各社福團體擬具計畫向婦聯會提出申請，合於資格者將立即簽訂附條件的贈與契約，於司法訴訟勝訴後依約履行。

(中時 )