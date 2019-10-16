台中地檢署偵辦羅男跨境電信詐騙集團，創下台灣多項紀錄，不但是首宗台、美刑事司法共同合作，偵破及移交跨境犯罪事證，並啟動海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制，首由大陸被害人親自來台作證，並完成兩岸首次偵查中進行罪贓返還，由法院進行民事調解，賠償被害人新台幣上千萬元。

台灣跨境詐騙集團猖獗，行騙兩岸及世界各地。台中地檢署偵辦羅男在美國洛杉磯經營詐騙機房案，檢調專案小組運用台、美共同打擊犯罪及司法互助機制，首次在美國破獲台籍電信詐騙機房案件，查扣成員不法所得存款新臺幣900餘萬元及3輛總價千萬元名車，並將集團成員分2批遣返回台。

在贓證物部份，美國司法部委由美國移民及海關執法局（ICE）派遣駐香港辦事處官員，將在詐騙機房現場查扣總計30件實體證物及調查報告，自美國親送來台，由法務部國際及兩岸法律司派員代表接收後，移交台中地檢署。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良指出，中檢偵辦詐騙集團依加重詐欺罪及違反《組織犯罪條例》等罪起訴，請求法院重判及宣告於刑前強制工作3年，處罰極重；另依個案情形，透過偵審中調解賠償領回罪贓方式，轉介法院調解，若詐團成員及被害人雙方民事調解成立，不但被害人可及早獲得賠償，檢察官並以詐團成員彌補被害人狀況來評估犯後態度，請求法院酌情從輕量刑。

他以偵辦詐團車手案為例說明指出，一般車手犯罪所得僅約為詐騙金額的百分之1，依最高法院判例沒收車手犯罪所得，作為侵權行為的賠償，實在難以彌補被害人損失；若透過法院協調，車手為達成和解爭取認罪輕判，被害人反而較能掌握到更多賠償。

此外，台中地檢署啟動海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助機制，順利協助大陸韓姓女被害人來台，進行調查取證及罪贓返還程序，成為兩岸首例。偵辦檢察官張聖傳表示，經克服兩岸罪贓返還機制的諸多困難，才達成任務。例如款項返還部分，因兩岸有外匯管制，須將賠償款項轉成美金，匯進被害人有美金存款的帳戶，且上限為美金50萬元。

(中時 )