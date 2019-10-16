台中市長盧秀燕16日在市議會對議員要求簽署藍線捷運是否延長至太平時，公開允諾捷運會開到太平區，盧強調，捷運發展是她的任內非常重要政策，大台中有29個行政區，捷運發展是任內非常重要政策，未來目標希望像雙北一樣，捷運四通八達，每個地區都會納入可行性評估。

市議員李麗華針對交通局在議會進行「捷運藍線、橘線進度及綠線延伸到大坑、大屯計畫」報告提出質詢，從前市長胡志強、林佳龍，到現任市長盧秀燕，力爭7年，歷經3位市長，捷運藍線到底有沒有延伸到太平？要求盧簽署承諾書。

盧秀燕公開答應，「答案是有」，強調市民殷切期盼捷運藍線延伸到太平，市府會全力推動，李麗華對盧秀燕口頭承諾，欣喜大呼「太平有了！捷運來了」

交通局長葉昭甫表示，捷運橘線籌備刻不容緩，盼比照雙北市建構四通八達的捷運路網，帶給市民便利交通，達到各區域迅速均衡發展目標。

葉昭甫說，捷運藍線主線進行綜合規畫，為讓捷運藍線延伸太平段可銜接主線，將盡快完成捷運藍線延伸至太平可行性研究報告書，預定明年完成，並送到交通部審議，以期趕上藍線主線的推動進度。

市議員徐瑄灃、周永鴻關心未來捷運橘線是否會將神岡區一併納入？葉昭甫表示，機場捷運橘線正進行可行性評估規畫，預計明年第1季至第2季會舉行地方說明會，市府將各區需求納入整個捷運路網評估，選定路線、路網如何走較適合

，考慮技術等可行性。

(中時 )