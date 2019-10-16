一名愛賭博不顧妻兒子女的男子，老了因病癱瘓被安置在新北一處機構，日前被結婚多年但早已分居的妻子成功放生，結束這50多年的婚姻。

TVBS新聞網報導，這名愛賭博的男子，1968年結婚後就常常不回家，後來全家搬到台北生活，丈夫卻仍然沒責任甚至跟妻子挖錢去賭博，完全沒有盡到為人夫、人父的責任跟義務，家裡的經濟與四名子女的養育重擔都落在妻子身上，靠她苦苦支撐。由於台北生活費太高，妻子後來只好帶著四個小孩回到彰化生活，自己在工廠上班含辛茹苦的把4名子女們養大成人，而愛賭的丈夫自己在台北生活也很少回去探望小孩，夫妻分居長達30多年，一家人跟父親早已多年未聯絡。

妻子向法院訴請離婚，她表示兩人早就沒感情，分居30年來沒有共同生活，也沒有任何互動。女兒也說，爸爸都沒有賺錢養家，還會偷媽媽的錢去賭，自己只有在她結婚看過爸爸一次就再也沒有看過，他住進護理機構還是被社會局通知才知道。而這名癱瘓男子卻表示不願離婚，因為他認為妻子是不想照顧他才要離婚，不過法官最後還是依照民法的規定，認為兩人「難以維持婚姻」，裁准兩人離婚。

(中時電子報)