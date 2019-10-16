全國運動會將在19日傍晚於桃園市立體育館舉辦開幕式，今年以「築夢桃園」為主題。（賴佑維攝）

全國運動會將在19日傍晚於桃園市立體育館舉辦開幕式，今年以「築夢桃園」為主題。（賴佑維攝）

全國運動會將在19日傍晚於桃園市立體育館舉辦開幕式，今年以「築夢桃園」為主題，還有3位金曲歌后、將近500舞者同時演出。此外還有空中懸吊表演，向所有運動員致敬。

桃園市長鄭文燦表示，全國運動會將在19日至24日舉辦，有34個比賽項目，超過1萬名選手參加，目前已經有部分賽事提前進行。19日傍晚5時在也稱為桃園巨蛋的桃園市立體育館舉行開幕式暨選手之夜。

今年開幕式裝設亞洲最大的空中環狀燈幕，舞台超過1200平方米，還有環場水幕、全地景投影，開幕表演有3位金曲獎得主，分別是台語的江惠儀、客語吉那罐子楊淑喻、原住民語雅維˙茉芮，還有台灣特技團的演出。選手之夜由藝人鼓鼓開場，還有Matzka、宇宙人、魏嘉瑩、孫盛希、謝金燕開唱。

開幕典禮總導演趙自強指出，活動中結合可以出現字樣、圖案的水幕，此外還有專業表演者克服難題，在歷史悠久的小巨蛋場館進行高空懸吊、將近500人在舞台演出，設計相當困難，但也希望有最精彩、最向運動員致敬的表演。

(中時 )