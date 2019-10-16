針對核電廠違規件數惡化的指控，原子能委員會今（16）日傍晚回應表示，檢視自2014年至今天為止的統計資料，年度違規件數都在合理變動範圍內，光用去年5件屬輕度違規的件數指稱核安惡化，實屬不夠客觀及正確的推論。

原能會表示，視察員在視察期間發現電廠核安缺失時，若缺失有違反原能會相關管制規定時，會主動開立違規，並要求台電儘速改正，原能會開立違規案件是依核安文化的精神，以安全為唯一考量，相關管制作為不會受限於違規件數，以確保核電廠機組穩定安全運轉，違規件數因每年電廠不同作業涉及違反安全規定而有所變動。

原能會指出，檢視自2014年至2019年10月16日統計資料，違規件數分別為8件（2014年）、6件（2015年）、4件（2016年）、2件（2017年）、5件（2018年）、2件（2019年），年度違規件數均在合理變動範圍；且去年度核電廠違規案共5件，其中2件為四級違規，另3件為五級違規，均屬輕度違規事項。

原能會表示，已採行管制措施，確認機組均處於安全狀態，去年度違規案件數量較前兩年度略微增加，是由於原能會對於核能安全管制工作及輻射安全監督秉持嚴格管制態度，除因各項視察作業採取嚴格的標準檢核外，原能會各項視察活動也基於嚴格監督立場，對安全或環境上涉及有輕微影響，即開立違規並要求儘速改正，以確保核電廠機組穩定安全運轉；此外，核二廠及核三廠運轉執照已近屆期，部分組件、設備也接近使用年限，原能會持續加強監督設備維護保養情形，對於組件設備維護或人員作業若有缺失情形亦採取嚴格管制，要求儘速改正，以確保核電廠機組安全穩定運轉及相關物料管理作業符合要求，因此2018年度違規次數略有增加情形。

另有關報導中提及乾式貯存進度問題，原能會已促請經濟部、台電應積極與新北市政府溝通協調，以取得乾貯設施水保完工證明及完成營建工地逕流廢水污染削減計畫的核定等工作，以利儘早移出核一、二廠反應器及用過燃料池內的用過核子燃料。對於核一廠除役期間爐心內仍暫存核子燃料情形，原能會除比照運轉中電廠的標準，對核一廠做相關安全與作業管制，確保暫存於反應爐的用過核子燃料安全無虞外，並要求台電於除役期間妥善辦理各項輻射防護、用過核子燃料與放射性廢棄物管理、環境輻射監測及工程管理等工作，以維護民眾健康與環境安全。

(中時 )