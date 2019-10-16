由修杰楷、林予晞主演的TVBS年度大戲《天堂的微笑》19日首播，15日舉辦口碑試映場，男女主角與演員唐振剛、方志友、黃尚禾、林逸欣、涂善存，合力邀請133位圈內好友一起觀影，新科金鐘視后賈靜雯也盛裝出席力挺老公新作品，看完修杰楷與林予晞的激情床戲，她當場拿起麥克風追問兩人當時拍攝床戲的次數及尺度，瞬間笑翻全場。

賈靜雯拿麥克風逼問老公修杰楷與林予晞床戲拍幾次、有沒有伸舌頭，逗樂大家。（TVBS提供）

修杰楷與林予晞在劇中飾演恩愛夫妻，片花開頭就出現激情床戲，進行映後演員訪談環節時，林予晞表示：「我很想挖一個洞直接消失，演出的時候很投入，根本不會想這麼多，結果剛剛自己實際坐在底下看，才突然想到靜雯姊就坐在我後面，我整個的頭都好麻。」

林予晞先前在《我們與惡的距離》飾演賈靜雯的妹妹，《天堂的微笑》卻和修杰楷扮夫妻，她笑說：「大家最近常問我跟『姊夫』演夫妻會不會很錯亂？其實完全不會，這樣聽起來好像很不道德。」賈靜雯被主持人cue發表觀影心得，她立刻接過麥克風表示：「謝謝《天堂的微笑》讓我有機會在這邊看到我老公的床戲，不過我其實只想問『這床戲拍幾次』、『有沒有伸舌頭』，導演請回答。」

面對賈靜雯連珠炮式的提問，導演姜瑞智秒回：「他們一次就OK，都有做安全措施，還有消毒。」發現導演語帶緊張，賈靜雯補充：「我做效果的啦！」她也大方肯定老公修杰楷在劇中的表現，不過隨即又話鋒一轉：「我希望接下來那部戲（指《罪夢者》）你好好看，但我是不會邀請你（修杰楷）去看首映的。」賈修夫妻台上、台下隔空互動極為逗趣。

《天堂的微笑》名人口碑場主要演員合照，唐振剛(左起)、方志友、修杰楷、林予晞、黃尚禾、林逸欣、涂善存。（TVBS）

《天堂的微笑》口碑試映場眾星雲集，包括鍾瑶、宥勝、柯佳嬿、坤達、歐漢聲、楊銘威、袁詠琳、鄒承恩、Janet、嚴正嵐、李運慶、林可彤、藍鈞天等上百位明星皆到場觀看長達42分鐘精彩片花。賈靜雯還特別動員家人，帶著弟弟賈子宸、朱芯儀夫妻一起出席支持老公修杰楷。

名人好友與《天堂的微笑》演員映後合照。（TVBS）

《天堂的微笑》名人口碑場大合照。（TVBS）

對於《天堂的微笑》即將上檔，修杰楷感性說：「這部戲已經殺青好一陣子，我拍戲也17年了，很久沒有拍到這麼有生命力，讓演員都很投入的戲劇，看了片花還是很感動。」他透露當初籌備期間常會找其他演員討論，「當初我常抓他們來我房間讀本，這是一個很難得的經驗。」

方志友在劇中飾演插畫家楊令悠，觀賞完片花當場哽咽：「大家對我的印象都是比較活潑、外向、可愛，但其實我內心也有很成熟的一面想分享給大家，看完片花我內心很澎湃，特別激動，這部戲有太多生離死別。」唐振剛、黃尚禾、林逸欣、涂善存在旁也連忙接力遞上面紙，顯見演員們在拍攝過程中已培養出革命情感。

(中時 )