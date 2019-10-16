台裔紐西蘭籍19歲青年王費雪這個月改寫歷史，成為紐西蘭北島羅托魯市（Rotorua）史上最年輕的市議員。紐西蘭總理阿爾登並親自致電鼓勵，與這名政壇新星分享經驗。

紐西蘭新聞網站stuff.co.nz昨天報導，王費雪（Fisher Wang，音譯）在這次市議會選舉獲得7058票，在10名市議員中排名第7。

王費雪回憶自己命運改變的那一刻。當時是12日下午2時，他剛在麥當勞值完班。羅托魯市議會（Rotorua Lakes Council）秘書長威廉斯（Geoff Williams）親自來電，通知他成為羅托魯市史上最年輕的議員當選人。

王費雪說：「我接到那通電話時，真的覺得很驚喜。」

他形容威廉斯口氣冷靜而審慎，讓他起初以為是為了緩和隨後將公布的落選噩耗。

王費雪說：「我有種不好的感覺，一直到他說出『恭喜，你當選了。』」

王費雪表示自己一直有興趣「從小地方出發」關心政治，例如看新聞、參與模擬聯合國（model UN）討論等等。這項興趣在2017年擴大，當年他在參訪羅托魯市一場競選活動時，遇見現任總理阿爾登（Jacinda Ardern）。

王費雪說：「那一刻，我突然理解自己可以參選。」

12日晚間王費雪也接獲阿爾登來電，由於沒有來電顯示，王費雪差一點就沒接電話，他很慶幸自己接了。王費雪說，總理跟他通話約15分鐘，詢問他競選過程，並談及她自己的政壇崛起歷程。她也給這名新手市議員一些建議，要他不要害怕為自己發聲。

王費雪說：「她打電話給我，人真的很好。」

王費雪的參選過程並非一帆風順。他指選民在競選初始對他抱持某些疑慮，主要是他相對年輕。王費雪也曾在裝設選舉標語牌時，遭遇路過車輛飆罵種族歧視詞彙：「我才不投給某個***中國佬。」

根據「紐西蘭前鋒報」（The New Zealand Herald），王家20多年前從台灣移民紐西蘭，王費雪在距離羅托魯市20公里左右的小鎮卡哈羅亞（Kaharoa）一座農場出生長大。

(中央社)