蔡英文抵達現場受到民眾熱情歡迎，爭相向前搶握手。(吳建輝攝)

現場也出現拔菜聲浪，所幸在警察的戒備下無衍生其他衝突。(吳建輝攝)

蔡英文總統今天傍晚在內政部長徐國勇陪同下，下鄉彰化參拜地方宮廟，傍晚4點在埔鹽順澤宮拿到冠軍帽後，趕往社頭舊社天門宮參拜繼續為台灣祈福，車隊抵達現場後受到民眾熱情歡迎，彰化縣長王惠美、前縣長魏民谷、立委陳素月、立委洪宗熠、天門宮主委蕭浚二等人先行到廟裡參拜，再到廟外前廣場與民眾相見歡並發表簡單演說，但面對記者的提問始終笑而不答。

蔡英文表示，剛剛跟神明祈求台灣平安，還有2020的選舉可以順利，跟鄉親報告就任3年多以來，做了很多以前總統都不敢做的事情，也推動很多優質的政策，希望社頭鄉親明年1月11號大家都去投票，用選票講出台灣人的心聲，得票率越高，我們在國際上的聲音就越大，告訴全世界的人我們要保護我們的主權及民主自由。

蔡英文說，總統支持蔡英文之外國會也要過半，希望大家支持認真打拼的陳素月及非常老實會做事的洪宗熠，這次國會一定要過半，才能繼續推動正在改革的方案，拜託大家1月11日都要出來投票。

而場外也出現零星的抗議聲浪，安定力量陳志傑及拔菜總部成員，在場邊不斷揮舞手中旗幟及呼喊口號，要求蔡英文下台，所幸在警察層層戒備下，無衍生更大的衝突。

(中時 )