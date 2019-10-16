縣長楊鎮浯 今日下午授旗加油，期勉大家全力以赴，為金門爭取最高榮譽。（李金生攝）

2019全國運動會將於10月19日至24日在桃園登場，金門縣共有田徑、競技體操、籃球、羽球、桌球、網球、舉重、跆拳道與傳統龍舟等9項114位選手和教練、職員參加。縣長楊鎮浯今（16）日下午授旗加油，期勉大家全力以赴，為金門爭取最高榮譽。

縣府教育處指出，金門縣在2017年全運會中拿下3金2銀5銅的好成績，在22個縣市中排名第17名，其中又以體操跟田徑為金門縣的奪牌大熱門，今年體操賴金、黃子星、黃慧玫與田徑何盡平、卓寯凱、陳彥維等多位選手，都被教練團評估很有機會奪金。

縣府對競技運動大力支持，今年第1波的體育績優獎金發出逾新台幣500萬元，對全運會也有獎勵金規畫，第1名30萬元、第2名15萬元、第3名10萬元，若是連霸獎金還有另外加成。其中，最受矚目的是何盡平在馬拉松項目上已完成3連霸，如果今年順利完成4連霸，獎金增加3分之2，等於一面金牌有高達50萬元的獎金。

另外，金門縣還有1個全國之最的獎勵條款，即凡於全運會取得第1名的選手可申請運動營養金，每個月5萬元，可以連續領2年，相當於120萬元的運動營養金，希望可讓選手專心一志的訓練，延續和創造傑出的成績。

(中時 )