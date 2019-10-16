三重東海高中利用果菜公司的NG醜蔬果烹調出一道美味料理。（新北市社會局提供／戴上容新北傳真）

三重東海高中為響應新北市政府惜食分享網，餐飲科師生16日到五股興珍社區擔任義廚，利用果菜公司的NG醜蔬果烹調出一道美味料理，包含白菜滷、洋蔥炒培根、魚香茄子和冬瓜火鍋等，社區長輩吃得頻比讚。

在簡偉婷老師帶領下，就讀3年級的張旭、王順庭、蘇宥安同學，利用NG食材開始配料烹調。張旭表示，由於考量長輩牙口不好，烹調時特別注意，希望讓長輩較好入口，口味也較清淡，對長輩吃得養生、健康。

社會局主任秘書吳淑芳和五股區長莊茂坤、民代黃桂蘭等人到場參加，吳淑芳表示，市府從三年前開始推動惜食分享網，目前已成立15處惜食分享廚房、88個惜食共餐據點，在各界的響應和努力下，已有38萬多公斤的醜蔬果獲得再利用，不僅物盡其用、環保節能減碳，也免於淪為廚餘，受益人次高達45萬人次。

興珍社區發展協會理事長楊惠婷表示，社區加入新北惜食分享廚房一年多，平時致力推廣惜食分享理念，除提供兒少課後輔導餐點，亦融入食農教育，帶領學童栽種蔬菜，並學習愛物惜食；每週一至週五辦理老人共餐，非常感謝社會局引進東海高中義廚服務，以及媒合三重果菜公司和一些肉品公司提供惜食食材。

(中時 )