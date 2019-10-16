「清法戰爭滬尾之役」活動開跑，為使民眾更了解歷史，淡水古蹟博物館將滬尾戰爭中曾作為避難所的「得忌利士洋行」變身成故事展覽館，展覽自即日起至2020年底，以豐富精采導覽作為活動的前哨站，讓民眾了解清法戰爭的前因後果。

新北市文化局長蔡佳芬表示，得忌利士洋行在清法戰爭滬尾之役發生當下，曾為淡水做生意的外國商人的臨時避難所，今天作為展覽場域，更能加深觀眾與歷史場景的互動性。

蔡佳芬說，清法戰爭中的滬尾之役，是整場戰爭中難得沒被法國人攻破的戰役，淡水當時是大台北地區重要的軍事重地，為讓遊客能更完善地掌這場戰爭的發展脈絡，「滬尾之役故事館」用簡單、明瞭的展覽內容勾勒出歷史發生的前因後果。

淡水古蹟博物館表示，滬尾之役故事館是「一八八四滬尾-清法戰爭滬尾之役計畫」五大展館前哨站，故事館除引領滬尾之役脈絡，更是旅人文化之旅的的休憩小站，現場提供旅遊資訊諮詢外，也供有舒適休憩空間。

(中時 )