位於江西省東北部的上饒市上饒縣，從東漢獻帝劉協建安（西元196年至204年）建立縣級行政區至今，已有1823年，有「千年古縣」之稱，今天（10月16日）上午舉行改制授印、上饒市廣信區人民委員會揭牌儀式，正式變成上饒市的廣信區，進入廣信區時代。

建安年間，把余汗縣東邊的土地畫出來，另外建縣，據稱當地因上饒江（今信江）而被稱為上饒縣，屬豫章郡。建安十五年（西元205），改隸鄱陽郡。其後行政區多次改隸，明洪武九年把江西分為五道，上饒縣先後屬於九江道饒州府、湖東道廣信府，可見該縣歷史悠久。

上饒縣人文底蘊厚重，「茶聖」陸羽在此著書立說，《茶經》首開世界茶文化之源；南宋豪放派詞人辛棄疾後半生緣歸於此，著名的《西江月‧夜行黃沙道中》「稻花香裡說豐年，聽取蛙聲一片」即描述上饒；理學大師朱熹在此授課講學，手書的門聯至今保存完好。

2019年7月29日，大陸官方撤銷上饒縣，設立上饒市廣信區，今天舉行區政府揭牌儀式後，廣信區正式取代原有的上饒縣，也讓上饒市的中心城區，形成「一城三區」的大格局。

官方資料顯示，廣信區戶籍人口逾80萬，森林覆蓋率73.7％，境內油茶林面積達76.5萬畝，是中國油茶之鄉、中華蜜蜂之鄉、中國綠茶重要生產基地。

(旺報 )