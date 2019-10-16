新北市長侯友宜特於16日顯應祖師聖誕日，前往頂泰山巖與下泰山巖參拜並致贈匾額，還現場分送鹹光餅給信眾場面相當熱鬧。（戴上容攝）

新北市泰山顯應祖師祈福遶境活動自15日起接連三天熱鬧登場，新北市長侯友宜特於16日顯應祖師聖誕日，前往頂泰山巖與下泰山巖參拜並致贈「顯化應天」、「普惠庶民」匾額，感謝顯應祖師恩澤與寺廟對地方的付出。

侯友宜到場前已有大批的民眾到場等候，侯先熱情與民眾逐一問候後，便入內參拜，侯致詞表示，到泰山巖參拜心情很平靜，今天不只祈求顯應祖師讓泰山鄉民平安，也向顯應祖師報告這一年來的施政成績；侯參拜後致贈匾額並分送鹹光餅給信眾，場面相當熱鬧。

下泰山巖主任委員李鴻鈞表示，泰山每年遶境除了常見的北管、大型神將外，「花獅」更是難得的民俗藝陣，泰山地區有許多知名的花獅團，是在地珍貴的歷史文化資產，而下泰山巖特於泰山大拜拜期間，準備平安麵線及限量的祖師爺小神衣與參拜民眾結緣。

頂泰山巖董事長林志峰表示，頂泰山巖是泰山地區最古老的廟宇已有266年歷史，各地奉祀顯應祖師廟宇多由頂泰山巖分香，今年頂泰山巖除了傳統祝壽法會外，巖內還備有平安麵、鹹光餅，歡迎信眾前來吃平安。

民政局長柯慶忠表示，顯應祖師是泰山區重要的信仰文化，泰山大拜拜更是每年盛事，過往信眾會向祖師爺祈求藥籤，並刨取神像底部木屑做為藥引；因泰山地勢西南高稱頂泰山，東北低稱下泰山，顯應祖師所建的修道之處名為「泰山巖」，兩所廟宇之名由此而來。

(中時 )