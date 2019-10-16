曾姓女子去年透過交友軟體結識從事產品研發的劉姓男子，對方佯稱要曾女幫忙試用美容儀器，她信以為真，兩人並約至摩鐵試用，未料，劉男竟在曾女試用儀器時伸出魔爪，並以手指性侵曾女得逞，一審認為雙方和解、判決劉男賠償曾女60萬，但二審撤銷原判、改判劉男3年刑期。

判決指出，劉男去年3月間在交友軟體BeeTalk結識曾女，兩人常透過軟體聯繫，自稱從事美容儀器研發工作的劉男主動表示需要找人幫忙試用儀器，更宣稱用了之後皮膚會變好，希望曾女協助試用，若好用，還能贈送一組儀器給曾女、表達感謝。

曾女信以為真，便與劉男相約外出試用儀器，但劉男駕車接到曾女後，竟表示「臨時借不到美容室」，之後便以半哄半騙的方式載曾女至汽車旅館，接著要求曾女躺在床上、並協助她以熱毛巾敷臉。

一段時間後，劉男竟直接躺到曾女身旁，並向曾女伸出魔爪，曾女掙扎反抗、大喊「求你放過我」、「不要這樣」，但劉男未理會，以手指性侵得逞，之後曾女趁劉男未注意時拿手機威脅劉男要報警，才終於脫困。

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(中時 )