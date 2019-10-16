偷竊電纜線屬不法行為，害己又害人，請勿以身試法。（台電南投區處 提供／張晉銘南投傳真）。

為了感謝南投警方破獲偷剪電纜線的竊案，台電南投區營業處於16日前往南投縣警察局，致贈獎勵金6萬元，未來雙方將以快速回應交流溝通平台模式，持續打擊犯罪，以維護民眾用電與公共安全。

台電南投區營業處指出，本案發生於今年228連假期間，南投警方在中寮地區逮捕2名涉嫌偷剪電纜線之竊賊，案件經警方偵辦後移送南投地方檢察署起訴。為了向警方表達感謝之意，台電南投區營業處處長黃美蓮擇於16日率隊前往南投縣警察局，致贈獎勵金6萬元，由局長陳木樹代表接受，雙方也針對打擊電纜線竊案交換意見。

南投縣政府警察局局長陳木樹表示，偷竊電纜線非常容易發生感電危及生命安全，居民也會因為停電造成生活不便，完全是損人不利己的不法行為，再次呼籲竊賊勿以身試法。另一方面，假若回收業者發現來路不明或塑膠外皮打印TPC標誌等電纜線，一定要勇於檢舉不法。

台電南投區營業處處長黃美蓮說，為了持續有效遏止偷竊電纜線再度發生，目前已與警政單位建立合作平台，同時也希望民眾加入檢舉行列，透過三方聯網共同打擊犯罪與維護公共安全。若發現可疑人士與情事，可撥打110或台電24小時服務專線1911來檢舉，如果成功破獲，台電將提供獎勵金。

(中時 )