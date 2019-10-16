(21:36更新)台灣大賽第4戰，中信兄弟主場迎戰Lamigo桃猿派出土投楊志龍，而桃猿則由例行賽沒對戰過兄弟的「奇兵」多猛掛帥，桃猿靠藍寅倫2分炮、郭嚴文滿貫炮將領先擴大，5局下半兄弟則由張志豪3分炮追分，5局結束桃猿以8比6暫時領先兄弟。

藍寅倫前3戰打擊率不到1成，16日對戰中信兄弟楊志龍，敲出2分炮。（黃國峰攝）

第1局雙方都沒有攻勢，猿隊在2局下半先由郭嚴文選到保送上壘後，前3戰12打數僅敲出1支安打，打擊率不到1成的藍寅倫，此時敲出猿隊首支安打，就是一發過右外野全壘打牆的2分炮，更在下半局用美技接殺張志豪的強勁平飛球。

3局上半猿隊從余德龍三壘安打開啟攻勢，接著陳晨威、林立連續敲安，此局再添2分，取得4比0領先。兄弟則在下半局終於有進攻機會，滿壘、兩人出局的情況下，林智勝、陳子豪逮中失投球，連敲2安攻下3分，同時也將先發投手多猛打退場，3局結束猿隊以4比3領先。

5局上半楊志龍再度出現狀況，對陳俊秀保送形成滿壘局面，此時兄弟決定換上洋投赫猛中繼，結果被打擊率1成的郭嚴文敲出一發剛好彈在全壘打牆頭的滿貫炮，對兄弟形成重傷害，同時也是郭嚴文7度參與總冠軍賽首度開轟，桃猿單局灌進4分，擴大領先成8比3。

兄弟在下半局不放棄進攻機會，一、三壘有人的情況下，張志豪對林柏佑敲出3分炮，用全壘打回敬對手，將比分追到2分差落後，5局結束桃猿以8比6領先。

張志豪在G4對桃猿林柏佑敲出3分炮，為中信兄弟追分。（黃國峰攝）

而桃猿在7局上半由林立敲出陽春炮，將中繼的洋投赫猛打退場，比數9比6。

(中時電子報)