彰化政府結合各鄉鎮，串聯產業、觀光，從20日至12月8日舉辦7場馬拉松嘉年華要登場了。（吳敏菁攝）

「跑旅」是近年最流行旅遊方式，彰化縣政府結合各鄉鎮和產業、觀光，從20日至12月8日舉辦7場馬拉松嘉年華，挪威選手伊登還預定11月10日來田中領跑，縣長王惠美呼籲一起來體驗萬人齊奔的熱血沸騰，用雙腳把彰化點、線、面串聯，把彰化的美、熱情傳遞出去！

彰化縣長王惠美與7場賽事代表16日共同宣布要開跑囉！並邀請旅遊、行腳類外景節目主持人段慧琳Windy代言，她曾成功挑戰田中馬及二水馬，以親身經驗推薦彰化馬拉松的魅力。

王惠美強調，7場馬拉松早早就秒殺，已經完全沒名額，但還是歡迎所有沒報到名的鄉親，也一起加入跑者行列，締造彰化健康長壽縣，行銷彰化。

第一場10月20日的社頭織足盃是與在地襪子產業結合，第二場10月27日的員林獅子盃是由員林地區的社團自己發動至今已產生口碑，第三場11月3日是二水跑水馬拉松更是全台唯一跑在水中的馬拉松，結合二水傳統跑水節。

第四場11月10日則是享譽「最有人情味馬拉松」，邁入台灣十大馬拉之一，23歲挪威三鐵冠軍伊登將來共襄盛舉。

第五場11月17日鹿港馬拉松拜拜祈福、逛觀光工廠，第六場11月24日Formosa親子路跑是由台塑承辦，親子結合產業，第七場12月8日二林伯立歐公益路跑，並與二林公所結合二林蕎麥活動，包括日本做蕎麥的達人約十幾位要來，把蕎麥傳承給在地。

王惠美表示，預估7場賽事吸引至少4萬名跑者，創造超過1.2億元產值。而詢問伊登行程電話灌爆，伊登除了來領跑，應該還會到順澤宮還願，歡迎鄉親一起與三鐵冠軍感受倘佯田中的樂趣。

(中時 )