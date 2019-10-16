最新民調，蔡英文總統領先國民黨總統參選人韓國瑜逾10%，綠黨桃園市議員王浩宇卻坦言，現實是，韓國瑜還是有當選的可能！

王浩宇在臉書分析說，以綠黨最近幾次的民調跟投票意願交叉分析，發現韓國瑜支持者的投票意願遠高於蔡英文，其中鋼鐵韓粉幾乎95%以上都會投票，英粉的投票意願只有75%~85%，特別是可能會投給蔡英文的時代力量、民眾黨。

王浩宇點出，若把「投票意願」換算進去，韓、蔡的差距就會小於5%，只要因為下雨或其他因素年輕人不出門投票。韓國瑜當選總統，別說不可能發生。

網友回應說：「真的，韓粉刮颱風都會去投，但年輕人就不一樣了，不容樂觀啊！」、「不可大意，很可能被翻盤了，要哭都沒眼淚。」、「我也覺得蔡的支持者比起韓的，嚴重缺乏堅定力與熱情。」、「戰戰兢兢到投票完為止，沒有輕敵的本錢！」、「加油加油！別讓後悔的事重演！」、「嚇死寶寶啦！」、「挺韓的大都是退休的老人有的是時間，反觀挺英的年輕族群覺得不想浪費一天假期想要有其他規畫，投票意願真的很重要！」

也有網友認為，「別忘了，明年投票日離過年不久，多少離家的人會回家投票。」、「還有海外！海外支持韓頗熱且回台投票意願高昂，反觀所謂的台派....。」

(中時電子報)