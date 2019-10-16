前總統馬英九16日晚間前往北市文山區興業區民活動中心參加立委賴士葆造勢晚會，會中他大酸蔡政府聲稱最會捍衛主權，但丟的邦交國最多，對於是否會和韓國瑜同台，馬英九表示「只要大家有時間就可以，沒有問題」。

馬英九表示，他當總統時共有22個邦交國國，但蔡英文上任後，3年就丟7國，現在只剩下15國。

馬英九說，外交關係就是主權象徵，1933美洲國家公約也界定國家四大要素是永久人口、固定領土、政府、從事國際關係能力，他也酸稱蔡英文最常說會捍衛主權，但丟的主權最多，「別人當總統怎麼不會這樣？只丟1個不會丟7個。」

馬英九也點出問題所在，他呼籲蔡政府要改善跟大陸的關係，跟大陸和諧相處。

馬英九也稱許賴士葆擔任五屆立委，表現一直都十分優秀，「選這種人就放心、大家都安心，做事又用心」。

馬英九離去時針對是否與韓國瑜同台表示，「只要大家有空都可以，沒有問題」；對於大巨蛋案終於通過都審，馬英九指出，拖這麼久，都不想說話，「早就應該要通過了」。

針對國台辦指控蔡政府為了選舉操弄「芒果乾」，馬英九認為，這個事實非常清楚，總統對這個非常有興趣。

馬英九認為，台灣現在遭遇到很大的問題，總統負起最大責任要把他改善，尤其是跟大陸的關係，因為和大陸關係影響到我們的政治、影響我們經濟，也影響外交。

他也呼籲蔡總統「不要忘記外交關係是主權的象徵」，總統如果要捍衛中華民國主權，邦交不能少。

(中時 )