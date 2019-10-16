蔡英文總統16日下午到彰化縣社頭舊社天門宮參拜，彰化縣長王惠美也以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福。（吳建輝攝）

蔡英文總統16日下午到彰化到埔鹽順澤宮、社頭舊社天門宮參拜，彰化縣長王惠美也以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福，並向蔡英文爭取彰化建設，希望「二林精密機械產業園區」二階環評儘速通過、彰化市鐵路高架化建設也儘早推動。

蔡英文總統16日下午到彰化到埔鹽順澤宮、社頭舊社天門宮參拜，埔鹽順澤宮主委魏信顧、舊社天門宮主委蕭浚二等人和總統、縣長王惠美和各級民代一起為台灣祈福，祈求埔鹽順澤宮主祀神明玄天上帝、舊社天門宮主祀神明天上聖母庇佑國泰民安、風調雨順。

縣長王惠美除了祈求未來台灣能繼續創造各行各業的世界冠軍，也在行程中找機會向蔡總統爭取彰化建設，包括「二林精密機械產業園區」二階環評儘速通過，以及彰化市鐵路高架化建設儘早推動，打造美好彰化希望城市。社頭舊社天門宮參拜，彰化縣長王惠美也以地主的身分與各級民代不分黨派陪同參拜祈福，並向蔡英文爭取彰化建設，希望「二林精密機械產業園區」二階環評儘速通過、彰化市鐵路高架化建設也儘早推動。

(中時 )