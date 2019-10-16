亞太經濟合作會議（APEC）財長15日對美陸達成貿易協議表示「適度樂觀」，希望雙方在下月APEC峰會中順利簽下協議。美媒分析，大陸很難兌現每年採購500億美元美國農產品的承諾，除非北京當局撤消對美的報復性關稅，但若大陸決定這麼做，勢必也會要求美方採取對等措施，雙方能否簽訂初步協議，仍存在不少變數。

本屆APEC地主國智利財長拉瑞恩表示，陸美貿易協議意義重大，他雖抱持樂觀態度，但也警告，即使雙方都有意，「實際簽署協議仍是另一回事。」紐西蘭財長羅伯森也指出，「我們不得不承認，（貿戰）徹底解決前還有一段路要走。對世界來說，結束這場貿戰才是關鍵。」

目前已知陸美初步協議將涵蓋智慧財產權、金融服務、匯率，其他細節仍未公布。美方已宣布取消原訂15日生效的加徵關稅，下一波12月15日加徵的關稅也可能不會實施。

美媒引述消息人士報導，在初步協議中，陸方同意採購更多美國農產品，但主張美方必須先取消對陸進口產品加徵的關稅，陸方才會跟著取消美進口產品的加徵關稅。

以往陸企進口美農產品，都免課關稅，但消息人士透露，未來若是每年都要對價值500億美元的美國農產品豁免關稅，會有困難。

上述狀況也顯示，雙方在停戰協議上歧見仍大。華府先前說，陸方同意增購美國農產品，美國則暫緩實施新關稅做為交換，如今北京提出的問題又讓協議變得更複雜。

美國CNBC電視台報導，據香港私募基金太盟集團（PAG Group）執行長單偉建分析，貿戰讓陸美2國都深受其害，「但百分比資料顯示，美國受害較大。對中國而言，則是市場信心所受打擊尤甚。」

(中時 )