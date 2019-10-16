民進黨新北市黨部今晚在土城舉辦資深黨員聯誼餐會，總統蔡英文、前台北縣長尤清也到場力挺。（許哲瑗攝）

民進黨新北市黨部今晚在土城舉辦資深黨員聯誼餐會，總統蔡英文、前台北縣長尤清也到場力挺。（許哲瑗攝）

民進黨新北市黨部今晚在土城舉辦資深黨員聯誼餐會，總統蔡英文、前台北縣長尤清也到場力挺。（許哲瑗攝）

民進黨新北市黨部今晚在土城舉辦資深黨員聯誼餐會，邀集新北市各區域立委參選人齊聚一堂，總統蔡英文、前台北縣長尤清也到場力挺，展現全黨團結氣勢；蔡英文致詞時大力讚許市黨部主委余天，「所幸有余大哥一路相陪，帶領新北市打下多場勝仗，2020，余天一定能穩穩守住三重這一席！」

蔡英文表示，民進黨經歷過多次艱困選戰，但總能抱持理想、團結一心迎戰，2016年取得執政後，展開很多改革，祭出經濟轉型政策，剛上任「打地基」的階段，難免得罪人，不過年初內閣改組後，蔡政府執政3年半來累積的成果陸續浮現，人民感受到執政黨的努力，各項政見、理想的落實，2020這一戰，大家要一起贏回台灣。

蔡英文話鋒一轉說，尤其新北市這一塊，有余天一路相陪、一路支持，今年3月更義不容辭接下重擔，出征艱困的三重選區，果然打了漂亮的一戰，讓民進黨從谷底爬了起來，明年選舉一樣要由余天出征，穩守三重立委這一席。

余天致詞表示，今天的主角是資深黨員，是溫馨的感謝便當會，所以不談選舉，「我們不是來造勢的，是來表達感謝的」，但是希望大家秉持著對台灣的熱愛，跟對民主的理想，一起繼續支持民主進步黨，來推動台灣的改革跟進步，讓民進黨的從政同志有堅定的支持跟動力，為台灣的未來打拼努力。

現場出席包括代表民進黨參選的第1選區呂孫綾、3選區余天、5選區蘇巧慧、6選區張宏陸、9選區蔡沐霖、10選區吳琪銘、11選區張銘祐、12選區賴品妤等，蔡英文也逐一介紹各參選人，並攜手懇請台下票投民進黨，帶領全場高喊「蔡英文凍蒜！」、「護國保台！」、「辣台妹加油！」。

(中時 )