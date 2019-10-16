朱安禹回應侵權傳聞。（圖／翻攝自小蜜桃姐姐momo臉書）

女星朱安禹當年以「水蜜桃姐姐」藝名在親子台出道，歷經跳槽後，朱安禹一度改稱「MOMO姐姐」，後來又改為「小蜜桃姐姐」。今(16日)周刊報導她在淘寶開直播賣東西，疑似侵權用了「水蜜桃姐姐」名號，稍早朱安禹在臉書回應其實去年就獲得「水蜜桃姐姐」國際商標使用權，還打趣說：「萬聖節還沒到就有週刊小妖出來做怪」。

38歲朱安禹2000年時在親子台出道，2011年她和10億元身家的大陸富商李慎言在上海完婚，之後陸續生下一兒一女，集滿好字。今年5月傳出李慎言財務狀況告急，朱安禹則代老公轉發聲明澄清生意上確實有點起伏，但問題已解決，駁斥「人間蒸發」的說法，也強調夫妻感情依舊。

今《鏡周刊》報導，朱安禹最近以25萬元籌碼參加直播，用了剛出道時的藝名「水蜜桃姐姐」，質疑她侵權。對此，朱安禹稍早曬出獲得「水蜜桃姐姐」國際商標使用權的證書，表示：「其實...很開心早在2018年拿到了水蜜桃姐姐的國際商標使用權，萬聖節還沒到就有週刊小妖出來做怪，看來我今年萬聖節一定要扮個厲害的」，網友則回應她說：「太好了~有擔心了一下」、「姊加油哦，我永遠的支持妳」、「原來如此，幸好一切都沒事」。

(中時電子報)