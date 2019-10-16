談詩玲推出台語新專輯《大阪小雨》，頗受好評，新歌〈有愛有痛〉是她在多年前的創作，寫道當時因經營夜店、酒店的老公突然慘賠上億元，生活頓時跌至谷底，再重新衝刺事業才挺過來，回想與老公結婚28年點滴，她很感謝老公一手扛起整個家，並透露正在計畫歡慶結婚30週年，要與老公一起赴歐洲進行火車之旅，粗估2人要花費近2百萬元。

她預計在歐洲待上2週，直呼：「心靈之旅。」將搭東方快車遊覽歐洲，「我們會在火車上待5天，看風景、吃美食、喝點小酒，享受人生，先生不喜歡很累的行程，這很適合他。」她感嘆老公現已50幾歲，最遠只去過峇里島，「他連歐洲的土地都沒踏上過，我們兩個加起來都破百歲了，現在應該要犒賞自己。」

她坦承一聊到旅行就對老公都很不好意思，因她已去了20個國家遊玩，加上她進入演藝圈後，開始賺錢，「換我來招待他，先生是摩羯座很務實，一直都放不下工作，所以都我自己跟朋友去玩，他都留在台灣忙工作，這麼多年來為我們家做牛做馬。」

此外，她新歌〈大阪小雨〉同是民視八點檔《大時代》 片尾曲，深受大眾喜愛，在YouTube點閱率將破百萬，成績亮眼，她正在籌備在台北、台中等地舉辦歌友會，跟粉絲近距離互動。

她說：「很多粉絲都對我們很好奇，平常很常聽我們的歌，但是對我們的人不熟悉，我們就去跟粉絲多多交流、唱歌給他們聽。」她曾在簽名會時，有粉絲熱情問：「你本人好漂亮，皮膚很好，可以摸一下妳的臉嗎？」她直回：「好阿！可以摸，儘管摸。」相當樂於跟歌迷互動。

談詩玲推出台語新專輯《大阪小雨》，嘗試清爽的短髮新造型。（粘耿豪攝）

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