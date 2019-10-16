林宥嘉推出新歌〈少女〉，獲得好評，他15日晚間上唐綺陽的直播餐桌，唐綺陽在直播前，特別把林宥嘉與老婆丁文琪 （Kiki）一同拍攝〈少女〉MV的合照，修圖成林宥嘉、唐綺陽的照片，唐綺陽搞笑說：「我是Tang Tang。」而林宥嘉當天準備許多夢幻的甜點、食物，但一放上桌發現都是食物造型的玩具，讓唐綺陽傻眼喊問：「這是什麼？」

林宥嘉在現場是古靈精怪地作勢把這些假食物要放進嘴裡，唐綺陽也配合的咬了馬卡龍造型的玩具，十分逗趣。林宥嘉自豪準備的玩具食物，相當精緻，是否會帶回家中給兒子「酷比」玩？他表示不會，因為Kiki比較喜歡木頭製的玩具，還開玩笑說要留給同事玩。

唐綺陽也談到〈少女〉歌詞「魔羯巨蟹該不該一起，說不配的要道歉還來得及」，林宥嘉被問及跟一個對的人在一起是什麼感覺？他陷入一陣沉思後感性回答：「跟對的人在一起會有一種人生終於上軌道的感覺。」似乎對Kiki甜蜜示愛。

(中時 )