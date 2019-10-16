民陣召集人岑子杰旺角遇襲披血 頭部受傷送院治療 20:422019/10/16 中時 張語庭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 岑子杰於旺角遇襲受傷。（圖／東網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港民間人權陣線召集人岑子杰再遇襲。岑子杰今晚前往民陣會議期間，於旺角鴉蘭里被4、5個人襲擊，頭部流血，將送到廣華醫院治療，送院時清醒。警方表示，收到有途人報案，警方將追查一架涉案七人車。民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。 消息稱，民陣今日在雅蘭里福強工業大廈開會，商討有關10月20日民陣九龍大遊行事宜。民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到有人想嚇阻星期日民陣大遊行。 (中時 ) #香港 #人權陣線 #召集人 #岑子杰 也許您會感興趣 推薦閱讀 港動盪 劉曉明：英殖民思想挑起 04:092019/10/12 話題觀察 一國兩制底線不破 香港經濟無憂 04:092019/10/12 論壇廣場 北京不出手平亂 或祭窮港策略 04:092019/10/13 話題觀察 川普看反送中：示威活動正在減退 04:092019/10/13 全球財經 青島啤酒見證 港交所成全球集資王 04:102019/10/14 焦點新聞 未來數十年香港無可取代 04:102019/10/14 論壇廣場 港電工會澄清並無駐台記者受北京特務訓練 08:142019/10/16 兩岸 要求美國總統制裁侵權人士 眾院通過香港法案 07:112019/10/16 國際 美國會通過香港人權法案 貿易談判添不確定性 11:432019/10/16 財經 美通過香港人權與民主法案 陸外交部將反制 11:532019/10/16 兩岸 兩岸熱門新聞 民陣召集人岑子杰旺角遇襲披血 頭部受傷送院治療 - 兩岸 韓國瑜稱不存在統一和獨立的條件 國台辦回應 - 兩岸 美中貿易戰拖累 IMF：全球經濟重挫10年來最差 - 兩岸 江西千年古縣改制 上饒縣改稱廣信區 - 兩岸 - 旺報 台青遊中山陵舉國旗拍照 遭陸公安沒收寫悔過書 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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