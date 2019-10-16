香港民間人權陣線召集人岑子杰再遇襲。岑子杰今晚前往民陣會議期間，於旺角鴉蘭里被4、5個人襲擊，頭部流血，將送到廣華醫院治療，送院時清醒。警方表示，收到有途人報案，警方將追查一架涉案七人車。民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到是散布政治恐慌，製造寒蟬效應。

消息稱，民陣今日在雅蘭里福強工業大廈開會，商討有關10月20日民陣九龍大遊行事宜。民陣強烈譴責兇徒行為，事件更難免令人聯想到有人想嚇阻星期日民陣大遊行。

(中時 )