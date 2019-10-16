隨著韓國瑜請假全心投入總統大選，讓支持者大為振奮後，總統蔡英文是否也該請假參選引起網路與媒體的熱議。總統府雖然回應「沒有請假制度」，從實務情況觀察，現任總統工作範圍遍及全國，不論到哪裡都能與其工作扯得上邊，目前也確實沒有明文訂定總統請假規則。但是，本報的網路投票《你覺得總統蔡英文也應該請假跑選舉嗎？》的結果仍認為蔡英文總統「應該請假」，何以有這麼多網民有這樣的觀點？

網路投票的初步結果顯示，認為蔡總統「應該請假，以身作則，嚴守行政中立」的網友佔投票人數88.39%，而認為「不應該，國事如麻，國家不能一日無主」的佔10.25%，「都可以」佔1.36%。一般來說，多數網友都不知道法律上是否有「總統請假」的規定，但是投票支持蔡總統應該請假的動機，主要還是基於行政中立的思考，有這麼大量網友認為蔡總統該請假，實在是因為蔡政府無所不用其極地動用行政資源打壓在野黨及其候選人，情況已經到了讓人看不下去的程度了。

目前從總統府表態來看，蔡總統是不會請假競選，因此大批網友們所關心的執政黨動用行政資源輔選、打壓在野黨的作為就更應該嚴加監督，尤其是選情愈趨緊繃，當局動用行政資源的力道就會更強，全國民眾都要緊盯執政當局，不能讓動用行政資源視之為理所當然的「執政優勢」，所有濫用納稅人的錢來進行不當競選活動的做法，都要用力揭發並嚴厲批判。執政黨不敢任意動用行政資源輔選，我們的民主政治才能逐漸成熟，對國家的未來而言，不論誰是執政黨、誰是反對黨，都應該要為建立台灣民主的典範而做好監督的工作。

(中時電子報)