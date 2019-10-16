2019棒球亞錦賽中華隊今（16）日遭遇實力相差一截的斯里蘭卡，雖然旅外球員未上場，仍然談笑用兵，以17比0提前在5局結束比賽，預賽戰績2勝1敗，獲分組第2，晉級複賽。明天中午仍有一場日本、斯里蘭卡之戰，已與名次無關，日本將以分組第1晉級。

中華隊總教練李盈南表示，明天將利用休兵日安排球員觀看影帶，分析複賽對手的投手、打擊、守備等環節，做足準備。昨天輸給日本其實內容並不差，但對方臨場表現更好，希望能在最後一天的決戰討回來。

今天的台斯戰2局上，中華隊老將姜建銘率先揮出直擊右外野全壘打牆的三壘安打，接下來全隊火力全開，有如水銀瀉地，包括陳偉志的2分全壘打，這半局共灌進7分。3局上，蕭帛庭也揮出2分炮，加上斯里蘭卡守備頻頻失誤，比數拉開為12比0。4局上林瀚補上1發陽春炮，攻勢欲罷不能，5局結束擴大為17比0，也是最終比數。

除了打擊，投手表現也一樣優異，先發投手陳柏毓投3局，只被敲1支安打、送出5K；4局換王宗豪後援，投2局也沒失分，兩人聯手壓制斯里蘭卡打擊。

B組預賽今天結束，韓國以12比2提前於7局擊敗菲律賓，大陸11比1勝巴基斯坦，同樣7局結束，形成陸、菲、韓同為2勝1敗。根據亞洲棒總規則先比3隊「對戰優質率」，菲隊獲第3，無緣晉級。大陸曾擊敗韓國，因此由大陸、韓國以分組1、2名晉級，大陸獲1勝、韓國1敗。

(中時電子報)