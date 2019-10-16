一名居住在龍潭地區68歲的陳姓老婦，在16日晚間10時許，被民眾發現在龍潭區中興路一處超商內哭泣，龍潭分局中興派出所接獲報案後，隨即趕往處理，到達現場時發現老婦徬徨無助的獨自坐在超商內民眾休息區，趨前關心老婦情形，只見其搖頭並不斷的啜泣說要找老公，遲遲無法表達身分及住所，疑有年邁失智情形，員警見當下深夜且有民眾圍觀，便只能開著巡邏車將該名老婦載回派出所查證身分，以確保其安全。

老婦到派出所後，情緒激動啜泣的說著：「我要找老公！」中興派出所所長陳瑞慶、警員劉俊德及蔡震東等3員，看到當下場景不禁鼻酸，劉俊德見老婦面帶倦容可能是哭泣過久及未進食而有體力耗盡情形，身體不停的顫抖，隨即自掏腰包購買晚餐及熱飲給老婦果腹，另見老婦淚流滿面的，蔡員則以熱毛巾細心的幫老婦擦拭臉部，關懷照料安撫情緒後，老婦慢慢訴說經過及出示身上的證件，才確認失智老婦身分，因而順利的找到家屬，將其平安帶返家。

經了解陳姓老婦為榮民遺眷，家僅住在附近1公里外，多年來無法接受丈夫已離世的事實，堅信丈夫是到大陸出差未歸，經常因思念丈夫就會趁著家人不注意之際，自己步行到附近找尋丈夫，約傍晚左右就會自動返家用餐，但卻因年邁失智會忘了回家的路，家屬正在住家附近焦急的尋找，也已準備好證件要到派出所報案時，卻看到了警車慢慢駛入住家巷內，載著老婦平安地返回家中。

家屬表示，老婦因患有重聽且有年邁失智情形，加上行動又稍有不便，家屬均十分擔心其安危，事後看見老婦能平安的返家，不禁紅了眼眶，家屬非常感謝警方積極協助及細心照料，不斷地鞠躬道謝。

(中時 )