一般民眾經過大半輩子的工作打拼和養兒育女之後，心情放鬆邁入退休生活，除了培養休閒興趣和安排外出旅遊，也希望持續保持身體健康，但是如何維持「認知功能」和做好「情緒調適」也是銀髮族必須面對的重要課題。

草屯療養院表示，民眾聽到「認知功能」，都會先想到記憶力，不過除此之外，其還包含注意力與方向感，這兩項都關係到銀髮族是否能夠維持日常生活的基本能力，假若該能力退化，可能開始忘東忘西，或是造成迷路等情況，以上可能處於輕度認知障礙的階段，也屬於失智症前兆，若能早期發現並治療，有很大的機會延遲老化。

「情緒調適」也是不能忽視的重點。草屯療養院指出，老年人憂鬱症的發生率達約20％，其中女性比例高出男性一倍，其症狀除了心情低落以外，大部分會出現身體不適，導致個案不斷地就醫檢查，老年憂鬱症可能出現記憶衰退及反應遲鈍等情況，而被誤認為失智症，假若長輩可能有憂鬱或失智的徵兆，建議及早就醫，治癒率超過90％。

草屯療養院從2014年9月起，每週在南投縣進行重要鄉鎮巡迴醫療，提供當地民眾可近性的精神醫療，為了深化服務品質，自2018年9月份起，竹山鎮地區從原有的每週三下午門診，再新增每週一下午門診，分別由黃聖林和高靜玲等兩位醫師提供精神健康服務，如有失眠、憂鬱、情緒困擾、心理障礙等相關問題，皆可前來就診。

(中時 )