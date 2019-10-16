國民黨總統參選人韓國瑜16日從屏東出發啟動環島之旅，夜宿小琉球，晚間在島上信仰中心三隆宮與鄉民座談，人潮爆棚；廟方笑說，平時不管任何政治人物來，都沒出現過如此熱烈場面，簡直只有三年一科的「迎王爺」廟會可比擬。晚間他與鄉民座談，提到小琉球土地長期無法變更，對鄉民不公平，他直言，「沒用腦替人民解決問題，這個政府要打屁股！」

韓國瑜16日傍晚從東港搭船前往小琉球，白沙碼頭早就擠滿等著歡迎他的人潮，除了「愛相隨」的外地韓粉，許多島上居民也穿著國旗裝表達力挺，支持者準備「歡迎韓總統」的布條，也有人騎著插上國旗的機車一路緊跟韓座車，宛如離島版「貪食蛇車隊」。

晚間三隆宮前廣場舉辦座談會，主辦單位、琉球區漁會總幹事蔡寶興表示，現場椅子擺了500張，座無虛席，還有許多人站著圍觀，甚至有些漁民聽到韓國瑜昨晚來夜宿，特地改到星期四才出港，一定要留下來「等一個人」。

小琉球不少居民是討海人，趁機會向韓國瑜表示，農委會實在太惡質，拿高價的黑鮪魚配額與日本交換低價的大目鮪，漁業三法更是欺負漁民，「現在全台灣接最多罰單的就是漁民」，所以包括東港、小琉球的人絕對不會支持民進黨，希望韓國瑜如果當選總統，能真正幫漁民捍衛權益。

一名在地婦人反應，離島人賺不到錢，現在逐漸發展觀光，希望韓國瑜未來幫忙優先推動離島建設，法案也要多照顧離島；也有居民自謙沒讀書，但聽到韓國瑜說「放馬過來、恁爸等你」夠霸氣，「聽到這樣我就歡喜了」，顯然對民進黨批評韓國瑜爆粗口相當不滿。

等到鄉民暢所欲言後，韓國瑜一一回應，他說，小琉球討海人生活不好過，但仍保持幽默樂觀，「小琉球，了不起！」他表示，漁業三法的問題不只小琉球受不了，也有宜蘭漁民跟他陳情，若有機會進中央服務，一定檢討漁業三法，還有小琉球土地保護區太多的問題，對鄉親不公平，「政府忘記用頭腦替人民解決問題，這個政府要打屁股！」

高市副市長李四川是小琉球人，他因為最近是母親忌日，今天請假半天回到小琉球，與韓國瑜同時前往碧雲寺參拜，但強調各走各的，沒有跟跑行程，明天就回高雄；他特別向記者介紹，17日是觀音菩薩得道紀念日，所以碧雲寺會舉辦盛大廟會，相當值得參加。

(中時 )