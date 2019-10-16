2019年丹麥羽球公開賽前2天賽程還沒打完，單打已經有幾位種子好手落馬，今天新增加的「受害者」，是賽前簽證遲遲未過、延誤出發的印度前世界球后賽娜（Saina Nehwal），女單首輪15比21、21比23不敵日本選手高橋沙也加。

昨天日本山口茜、大陸何冰嬌兩位大會女單第1、第7種子，以及男單第8種子印尼金廷（Anthony Ginting）都下台一鞠躬，山口茜更是7月份連續於印尼、日本兩站賽封后，接下來包括世錦賽首輪輪空、第二輪出戰新加坡楊佳敏直落二意外出局後，累積連四站賽事早早打包回家，其中9月底韓國公開賽甚至第1局還沒打完就傷退，9月24日更新的世界排名，再把球后寶座還給戴資穎。

丹麥公開賽今天種子選手再添一位意外輸球的賽娜，而她這一站賽前因為印度申請丹麥簽證的規則修改，導致她遲遲拿不到簽證、無法出發參賽，她還透過推特向印度外交部求救，雖然最後順利來到丹麥，卻只打一場比賽就收工。

(中時電子報)