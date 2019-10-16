南韓國土交通部16日向國會提交的資料顯示，2014年到今年7月，8家南韓航空公司有460名機師跳槽，其中八成進入中國大陸的航空公司。

據韓聯社報導，從各航空公司的情況來看，大韓航空機師流失最多，為172人。其餘依次是：韓亞航空（86人）、釜山航空（52人）、真航空（48人）、濟州航空（44人）、易斯達航空（40人）、德威航空（14人）和首爾航空（4人）。至少367人跳槽到中國大陸的航空公司，佔比約80%。這些機師跳槽時間主要集中在2016年（90人）和2017年（128人）。

分析認為，近5年來跳槽的機師之所以大增，是因為中國大陸航空公司的待遇豐厚，加上市場上出現多家低成本航空公司，導致機師緊缺，其身價也自然抬升。

國土交通委員會委員、共同民主黨籍議員安浩永指出，機師缺乏問題不僅影響航空安全，還阻礙開發新航線。對此，國土部相關人士表示，從去年起跳槽至外籍航空的機師人數明顯減少，南韓航空公司的機師數逐年增加，機師的人力資源供應及培養系統沒有任何問題。

(中時 )