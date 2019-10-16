日本上周周末票房排行（10月12日～13日）強片《小丑》(Joker) 在強颱來襲中仍繼上周穩坐票房首位，2天共動員21萬7000名觀眾觀影、票房收入計3億3200萬日圓（約台幣9330萬元）；該片至14日止日本國內觀影人數已累計突破135萬人，票房將達20億日圓（約台幣5億6000萬元）。

數字亮眼之外，《小丑》也是美國漫畫改編電影睽違7年的日本票房雙周冠軍，上一部為2012年的《蜘蛛人：驚奇再起》，而再前一部則是2007年連獲3周冠軍的《蜘蛛人3》。今年夯片《復仇者聯盟：終局之戰》在日僅在上映第一周獲票房冠軍。這雖與上映時間遇連假等時機有關，但《小丑》仍可視為異例。

《小丑》獲得各界好評。（華納兄弟提供）

電影專門記者齊藤博昭16日於日網專文分析，在日本DC漫畫改編電影熱賣程度向來不及漫威電影，《小丑》在日大賣其實有些出乎意料，原因除該片在威尼斯影展獲金獅獎刺激觀眾觀影外，該片有別於美國超人英雄片慣有的巨大製作規模，讓該片引發觀影慾望，傳出好口碑、增高話題性。

小丑這角色過去在2008年《黑暗騎士》中登場，飾演小丑的演員希斯萊傑(Heath Ledger)拍完《黑》片後，於2008年藥物過量猝死家中，終年28歲，過世後他則因該片演出獲得奧斯卡最佳男配角肯定，也得到媒體與影迷的支持，《黑》片在日本票房首周居第2位、16億日圓、日本全年票房排行第33，但該片在北美與世界票房皆登2008年之冠，日本票房熱度仍有明顯差異。

《小丑》幕後照。（華納提供）

《小丑》上映前已被預測將和《黑暗騎士》同樣受歡迎，但票房數字呈壓倒性勝利，加上第二周日本受颱風哈吉貝肆虐、災情慘重，東京電影院紛紛停業，颱風離開、14日電影院恢復正常營業，各影院皆傳《小丑》從早便場場滿座，觀眾年齡主為20歲至40歲間。

片商華納兄弟公司表示，《黑暗騎士》所保持19.8億日圓的DC電影在日票房紀錄，《小丑》上映11天就已經超越，而主角小丑如何由善轉惡所呈現的戲劇張力，吸引了不少一年只進影院一兩次的觀眾也動身觀影，後續人氣如何持續引人關注。

(中時 )